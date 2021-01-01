نيمار يقترب من العودة، ويستهدف مواجهة برشلونة!

نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يقترب من العودة للمشاركة ويسعى للتواجد في مواجهة برشلونة.

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان قد أوشك على العودة من إصابته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب يستهدف التواجد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

وتدرب نيمار على العشب بشكل منفرد، لكنه في حاجة للمزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية رفقة زملائه في باريس سان جيرمان.

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في الوقت نفسه أوضحت صحيفة "لو باريزيان"، أن أنخيل دي ماريا أصبح جاهزًا من أجل العودة، وسيتواجد في مواجهة بوردو يوم الأربعاء.

كذلك سيكون الوضع بالنسبة للإيطالي ماركو فيراتي، الذي من المنتظر أن يشارك في مواجهة بوردو وبريست قبل لقاء برشلونة.

وكان نيمار قد أصيب خلال مباراة فريقه بالدوري أمام نظيره مارسيليا وغادر الملعب في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان في كامب نو كان قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.