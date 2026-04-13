قال نيمار في مقطع ترويجي على قناة Ziggo Sport إنه كان في السابق يستمتع كثيرًا بمشاهدة لقطات لدينيس بيركامب. وقد أجرت القناة مقابلة مع النجم المهاجم في البرازيل.

يقول نيمار في المقطع القصير: «أنا لاعب يُقدِم على المخاطرة في كل لحظة. ارتكاب الأخطاء جزء من تطورك، وبالتالي هو أيضًا جزء من روتينك».

ثم يُسمَع مهاجم سانتوس يقول في المقطع المصوّر: «كنتُ أحب سابقًا مشاهدة لقطات دينيس بيركامب. كان ساحرًا».

ستُنشر المقابلة كاملة مع نيمار يوم الجمعة المقبل عند الساعة 16:00 على قناة Ziggo Sport على يوتيوب.

يلعب نيمار حاليًا في بلده الأم مع سانتوس. وقد شارك الجناح الأيسر البالغ من العمر 34 عامًا هذا الموسم في خمس مباريات بالدوري. سجل خلالها ثلاث مرات وقدم تمريرتين حاسمتين.



