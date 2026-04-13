قال نيمار في فيديو ترويجي على قناة زيغو سبورت إنه كان في السابق يشاهد بشغف لقطات لدينيس بيرغكامب. وقد أجرت القناة مقابلة مع المهاجم النجم في البرازيل.

ويقول نيمار في هذا المقطع القصير: «أنا لاعب يخاطر في كل لحظة. ارتكاب الأخطاء جزء من تطوّرك، وبالتالي هو أيضًا جزء من روتينك».

ثم يُسمع مهاجم سانتوس يقول في المقطع المصوّر: «كنت أحب مشاهدة لقطات دينيس بيرغكامب. كان ساحرًا».

يلعب نيمار حاليًا في بلده الأم مع سانتوس. وقد شارك الجناح الأيسر البالغ من العمر 34 عامًا هذا الموسم في خمس مباريات بالدوري. سجل خلالها ثلاث مرات وقدم تمريرتين حاسمتين.



