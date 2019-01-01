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نيمار يظهر في فيديو برشلونة الدعائي للفترة التحضيرية

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FC Barcelona
لماذا ظهر نيمار في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لبرشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لموسم برشلونة 2019-2020.

برشلونة يخوض فترة تحضيرية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ويواجه عددًا من الفرق أبرزهم فيسيل كوبي ونابولي.

ونشر النادي الكتالوني مقطعًا للفيديو يُظهر احتفالات اللاعبين مع مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وظهر نيمار في الفيديو بأحد اللقطات أثناء لعبه لصالح النادي الكتالوني مع المغني الأمريكي أنتوني كيديس، وكان ذلك في صيف 2016.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يرغب في التخلص من أحد لاعبيه الذين لا يحملون جواز سفر أوروبي لأجل ضم نيمار.

وكانت التقارير الصحفية تؤكد اقتراب برشلونة من جلب اللاعب بعد استقالة جوردي ميستيري من منصبه نائبًا للرئيس.

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