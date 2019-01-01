نيمار يُشبه أزمته مع باريس بأزمات العلاقة العاطفية ويطالب الجماهير بتفهم موقفه

تصريحات جديدة لنيمار..

عاد نيمار وكرر أفكاره حول عزمه الرحيل عن باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يرغب في هذا الأمر ما دام يشعر بعدم السعادة داخل الفريق.

وكان نيمار على مقربة من الانضمام مجددًا إلى برشلونة في الميركاتو الماضي، إلا أن مطالب النادي الباريسي المادية حالت دون إتمام الصفقة.

وبعد بداية الموسم أصبح نيمار العدو اللدود لجمهور البي آس جي، إذ أصبحت الهتافات ضده وإطلاق صافرات الاستهجان هي الأمر التقليدي في كل مباراة داخل ملعب حديقة الأمراء.

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نيمار في حوار بأحد البرامج قال "أفهم شعور الجماهير ولكنني أطلب منهم أن يحاولوا تفهم موقفي، عندما لا تكون سعيدًا، وبغض النظر عن مهنتك، تحاول أن تجد أماكن جديدة حتى تجد نفسك، وهذا ما حدث معي ولكن في النهاية؟ بقيت في الفريق وسأبذل قصارى جهدي من أجله."

الدولي البرازيلي شبه أزمته مع باريس بتلك الأزمات التي تحدث بين الرجل والمرأة في العلاقات العاطفية، حيث قال "عندما أقارن بينهما ستجد الأمر متشابه، هذا جزء من أي علاقة، الشجار والنقاشات ثم تهدأ وتشعر بالسلام النفسي وتعود سعيدًا."

وتطرق نيمار للحديث عن كونه رياضيًا واعتبر أن العقل هو أهم ما يجب أن يتميز به الإنسان ليتخطى الصعاب ويتفوق في حياته بشكل عام فقال "العقل هو أهم شيء يجب أن تتحلى به فمن خلاله يمكنك أن تجد السعادة التي تريدها حتى في الأماكن التي لا تحبها، العقل الجيد يساعدك على التركيز على الإيجابيات عمومًا."

"أن تكون رياضيًا هو أمر غير سهل، وأن تكون لاعبًا كرة قدم على وجه الخصوص أمر أكثر صعوبة، يدخل اسمك في كل شيء لذلك تحتاج إلى عقل جيد للتخطى هذه الأمور."

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صاحب الـ 27 عامًا والذي يُعد من أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينفي آثارها السلبية عليه وأكد أنه لا يهتم بما يُقال عنه "كل ما أقوله يُحدِث ضجة ولكنني لا أقرأ ما يُكتب عني."

"لدي روتين ثابت، فأنا أشارك في التدريبات بكل قوة وبعدها احتاج إلى الراحة، خلال الراحة لن أعمل على أمور لا تساعدني على تحقيقها، لذلك أعمل على الخروج من الروتين من خلال مقابلة الأصدقاء أو الخروج مع الأصدقاء، كلها أمور تجعلني سعيدًا."

وانتقل نيمار في حواره إلى الحديث عن هذا الموسم في باريس، فقال "الموسم بدأ جيدًا للغاية بالنسبة لي بإحرازي الكثير من الأهداف الحاسمة التي تساعد فريقي، أتمنى الاستمرار هكذا بقية الموسم."

وعن الأجواء في غرف خلع الملابس "الأجواء هذا الموسم جيدة للغاية، لدي زملاء أكثر يمكن التحدث معهم، جميعهم مرحين وتحديدًا الانتدابات الجديدة."

"هذا العام يعد بالكثير من النجاحات في باريس، والأجواء في غرف خلع الملابس تساعد على هذا، من المهم أن يكون لديك أصدقاء في الفريق، صحيح أن القائمة كبيرة وفي النهاية يكن لك صديقًا واحدًا أو ثلاثة على أقصى تقدير ولكن ينبغي أن تكون الأجواء جيدة ولك علاقات جيدة مع الجميع."

واختتم عن صديقه المقرب كيليان مبابي "علاقتي مختلفة بمبابي، يتحدث الفرنسية وأنا البرتغالية، نتواصل بالإنجليزية، إنه فتى رائع ومرح للغاية، أما كلاعب كرة قدم فهو مذهل بالتأكيد وبيننا تفاهم سواء داخل أو خارج الملعب يساعد الفريق كثيرًا."