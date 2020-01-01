نيمار يسير على خطى راموس وفاران

تمت الصفقة بنجاح

ذكرت الصحف الفرنسية، أن نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، قد وقع عقدًا لتصوير فيلم وثائقي عن حياته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو بارزيان"، فإن مؤسسة الترفيه الأمريكية العملاقة " Netflix"، هي ما ستنتج الفيلم، الذي بدأ أغلى لاعب في العالم تصويره.

وأفادت الصحفية المقربة من النادي الباريسي، أن هناك طاقم من المصورين لا يفارقون صاحب الـ27 عامًا في الساعات القليلة الماضية، لتوثيق ما يحدث في حياته اليومية، كجزء من كواليس الفيلم.

ولا يعتبر نيمار أول لاعب كرة قدم يقبل على هذه الخطوة، إذ سبقه قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، بالتعاقد مع شركة "أمازون" لإنتاج فيلم بنفس الفكرة.

أيضًا زميله في دفاع الميرينجي رافاييل فاران، هو الآخر يملك فيلما من إنتاج شركة التسويق الإلكتروني العالمية.

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وبالتوقيع مع نيمار، ستكون " Netflix" قد بدأت في السيطرة على سوق نجوم كرة القدم في هذا المجال الترفيهي، بعد الفيلم الوثائقي الأول الذي تم تسجيله مع الأنيق أنطوان جريزمان عن تجاربه مع فرنسا ومسيرته الكروية.

وكان النجم البرازيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي قُدر آنذاك بنحو 222 مليون يورو، مع ذلك كان قريبًا من العودة إلى "كامب نو" في فصل الصيف الماضي، لولا الاختلاف على السعر النهائي للصفقة.