نيمار يسطر الأرقام ويحتفي بأهدافه الحاسمة

البرازيلي يسجل للمرة الثالثة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

زاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان من حصيلة أرقامه في حديقة الأمراء، وذلك بتسجيله هدف الفوز في شباك بوردو اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي.

جاء ذلك ليعني أن نيمار هو من سجل آخر 3 أهداف على التوالي للفريق في الدوري الفرنسي.

وقال البرازيلي عقب المباراة:"3 أهداف حاسمة هو أمر هام بالنسبة لي. هذا هو سبب وجودي هنا، وهذا ماأنوي فعله حتى النهاية. من الجيد التسجيل في المباريات المعقدة".

وعن عودة كيليان مبابي من الإصابة قال:"لقد عاد إلى كرة القدم بابتسامته وهذه سعادة لنا".

أيضاً بات نيمار هو ثاني لاعب يسجل 54 هدفاً في أول 62 مباراة رسمية مع النادي الباريسي، بعد كارلوس بيانكي في ديسمبر 1978.