نيمار يحتفل بالظهور رقم 100 مع البرازيل

مناسبة خاصة لمهاجم باريس سان جيرمان

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد المهاجم البرازيلي نيمار، لخوض لحظة تاريخية من مسيرته الدولية، عندما يلعب مع منتخب بلاده ضد السنغال غداً الخميس.

البرازيل تلتقي بأسود التيرانجا غداً بسنغافورة، في مواجهة ودية بين الطرفين خلال فترة التوقف الدولي.

نيمار بهذه المباراة سيكون وصل للمشاركة رقم 100 له على مدار تاريخه مع البرازيل.

وقبل هذا الحدث تسلم مهاجم باريس سان جيرمان، قميصاً تذكارياً يحمل هذا الرقم من أسطورة بلاده بيبيتو.

وكتب صاحب الـ27 عاماً عبر حسابه على موقع إنستجرام:"لم أتخيل في أحلامي أن أصل لهذا الإنجاز، أشكر الله على منحي هذه الفرصة".

وأضاف:"غداً سيكون يوماً تاريخياً لن أنساه طوال حياتي، بتمثيل بلادي في 100 مباراة".

يذكر أن كافو أسطورة البرازيل هو من يحمل رقم المشاركات الأكبر بقميص السيليساو، وفي رصيده 49 مواجهة.