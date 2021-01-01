نيمار يجمد مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان ويتصل ببرشلونة!

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يجمد مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ويحاول العودة لبرشلونة من جديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تجميد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمفاوضات تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "Ara" والتي أكدت أن اللاعب قرر في الوقت الحالي النظر في الخيارات الأخرى المتاحة بالنسبة له.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي قام بالتواصل مع برشلونة، وعرض نفسه على النادي الكتالوني من جديد بعد حوالي عام ونصف من فشل عودته للفريق.

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وكان بيني زاهافي وكيل الأعمال الشهير الذي نقل نيمار لباريس سان جيرمان في عام 2017 قد اجتمع مع جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي قبل الانتخابات الأخيرة، بالتحديد في الثالث من مارس الماضي.

وقتها أكدت صحيفة "آس"، أن الاجتماع كان يخص دافيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وأعلن رحيله بالفعل، لكن الصحيفة الكتالونية أكدت أن ذلك الاجتماع كان يخص نيمار.

في الوقت نفسه أكدت "تيلي فوت" أن اللاعب اتفق بالفعل مع باريس سان جيرمان على تجديد تعاقده حتى عام 2026 دون أي زيادة ملحوظة في الراتب.

ويحلم نيمار باللعب مع ليونيل ميسي من جديد، وكانت له تصريحات صحفية قبل أشهر أن ذلك سيحدث في الموسم المقبل دون أن يوضح الكيفية.

جدير بالذكر أن برشلونة ارتبط اسمه بالعديد من الأسماء في سوق الانتقالات بالفترة الأخيرة، على رأسهم إرلينج هالاند وهاري كين.