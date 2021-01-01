نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على التجديد

البرازيلي نيمار دا سيلفا يتفق مع باريس سان جيرمان على تجديد تعاقده مع الفريق.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اتفاق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان قد اتفق مع إدارة فريقه على تجديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت"، حيث أكد أن اللاعب سيمدد تعاقده مع الفريق لعدة سنوات قادمة.

وأوضح الموقع أن العقد الجديد لنيمار لن ينتهي قبل انتهاء موسم 2025-2026 حيث يبقى لأربعة أعوام إضافية على عقده الحالي.

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وسيتم توقيع العقد الجديد خلال أيام بحسب ما ذكر مصدر برازيلي مقرب من نيمار للموقع، وبعدها سيتم الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

ويستمر العقد الحالي للنجم البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022 وكان هو العقد الأول له مع باريس سان جيرمان، الذي وقعه معهم في 2017.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نيمار سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية عقده الحالي، ورجحت عودته لبرشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد لعب 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع ستة.