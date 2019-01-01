نيمار يبشر لاعبي برشلونة بعودته

هل نرى نيمار بقميص البلوجرانا من جديد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير إعلامية إسبانية حول فحوى الرسالة التي أرسلها نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، إلى لاعبي برشلونة بخصوص عودته من جديد للنادي.

وازدادت التكهنات حول إمكانية عودة نيمار إلى البلوجرانا مجدداً، أو الانتقال إلى ريال مدريد، بعد الشائعات حول تركه لبي إس جي الصيف الجاري.

وذكرت "سبورت" أن نيمار أرسنال رسالة عبر "واتساب" إلى مجموعة من لاعبي برشلونة أخبرهم: "الهدوء، أنا سأعود".

وأشارت تقارير أن بي إس جي يطلب 300 مليون يورو لبيع النجم البرازيلي، وأن برشلونة عرض 100 مليون وفيليبي كوتينيو لإقناع النادي الفرنسي.

فيليكس سانشيز "مدرب قطر ": لسنا معروفين جيدًا في أمريكا الجنوبية، ولكن لدينا لاعبين مميزين للغاية، وقد جئنا للمنافسة على اللقب وليس لالتقاط الصور مع ميسي 🗣️ pic.twitter.com/5OyO2pUndW — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

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وتحدثت "موندو" أن معضلة أخرى في قدوم نيمار تتعلق براتبه الذي يصل إلى 36 مليون يورو في باريس، مؤكدة أن برشلونة لن يدفع أكثر من 26 مليون يورو.

نيمار حالياً يقضي العطلة الصيفية بعد إصابته في لقاء البرازيل الودي أمام قطر قبل أسبوعين وغيابه عن منافسات كوبا أمريكا.