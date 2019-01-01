نيمار وريال مدريد.. 3 حلول في الطريق

ما نهاية هذا المسلسل؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية وجود 3 حلول أمام ريال مدريد للتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، ونجم الغريم برشلونة سابقاً.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية، فإن الخيار الأول هو صفقة بيع مباشر تكلف 115 مليون يورو.

الخيار الثاني هو تأجيل الدفع، بصفقة إعارة مع إلزامية الشراء في الموسم التالي، وهو ما يوفر أمام الطرفان مساحة لعدم الوقوع تحت طائلة اللعب المالي النظيف.

أما عن الخيار الثالث فهو التبادل، وهو ما يسعى إليه برشلونة وريال مدريد معاً، حيث يحاول برشلونة الزج بأسماء مثل كوتينيو وعثمان ديمبيليه ونيلسون سيميدو.

على ناحية الملكي، فهناك خاميس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس، والأخير مرجح دخوله بقوة نظراً لبحث النادي الفرنسي عن حارس.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ.