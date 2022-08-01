نيمار: ميسي جديد؟ لم يتغير أبدًا .. وباريس سيكون بخير في هذه الحالة

البرازيلي نيمار يتحدث عن الشراكة مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وعما إذا كان الأرجنتيني سيظهر كلاعب جديد في الموسم المقبل.

يرى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفريق سيكون بخير في موسم 2022-23 إذا كان ليونيل ميسي وكيليان مبابي إلى جانبه وبحالة جيدة.

ورغم غياب مبابي، إلا أن باريس سان جيرمان نجح مساء السبت في حصد لقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الفوز على نانت برباعية نظيفة، في مباراة كان نيمار واحدًا من أبطالها.

وتكفل نيمار بتسجيل الهدفين الثاني والرابع في المباراة، من ركلة حرة مباشرة وركلة جزاء، فيما سجل ميسي وسيرخيو راموس الهدفين الأول والثالث على الترتيب.

ماذا قال نيمار؟

وبعد المباراة، أجرى نيمار مقابلة مع خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي، حيث سُئل أولًا عن ظهور ميسي جديد في باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم.

وقال نيمار: "لا، لا أعتقد ذلك، يتحدث الناس كثيرًا دون معرفة ما يجري داخل النادي، نحن نشاهده كل يوم، وميسي يظل ميسي".

وأضاف: "لن يتغير، وسيظل دائمًا لاعبًا قادرًا على إحداث الفارق، آمل أن نظل هكذا طوال الموسم".

ما هو رأيه في الشراكة مع ميسي ومبابي؟

وتحدث نيمار كذلك عن شراكته مع ميسي ومبابي في هجوم باريس سان جيرمان قائلًا: "آمل أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لي".

وقال في ختام حديثه: "مع ميسي ومبابي، إذا كنا نحن الثلاثة جيدين، سيكون باريس سان جيرمان جيدًا".