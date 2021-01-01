نيمار : مواجهة برشلونة واحدة من أكثر 3 مباريات أريد لعبها

حالة من الحزن للمهاجم البرازيلي

أعرب المهاجم البرازيلي نيمار، عن حزنه الشديد، بسبب عدم مشاركته مع باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

نيمار تعرض للإصابة خلال مواجهة باريس مع كان في كأس فرنسا هذا الشهر، ليتقرر غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وهو ما يبعده عن مباراة الليلة ضد الفريق الكتالوني، وكذلك أمام موناكو في الدوري الفرنسي الأسبوع القادم بشكل مؤكد.

اقرأ أيضًا .. عيد ميلاد شقيقة نيمار وألاعيب مورينيو وأغرب الأسباب وراء غياب اللاعبين

اللاعب كتب عبر حسابه بموقع "تويتر":"مواجهة برشلونة واحدة من أكثر 3 مباريات أريد لعبها".

ويدخل اللاعب في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بلقاء باريس ضد برشلونة في إياب دور الـ16 يوم 10 مارس القادم، لتدعيم تشكيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar 😢 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

ويمر صاحب الـ29 سنة بفترة مميزة مع باريس هذا الموسم بغض النظر عن الإصابة، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 6 في 18 مباراة حتى الآن.

ولا يعتبر الدولي البرازيلي هو الضربة الوحيدة للفريق الفرنسي أمام برشلونة، حيث من المقرر غياب زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بسبب الإصابة أيضًا.