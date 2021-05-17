نيمار محطمًا .. البرازيلي يكتب نعي صديقه صاحب الـ 23 ربيعًا

البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يمر بساعات في غاية الصعوبة.

يمر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بساعات صعبة للغاية بعد معرفته بخبر وفاة صديقه كيفين بوينو.

وكتب نيمار نعيًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب خلاله عن حزنه الكبيرة تجاه خبر الوفاة، وكشف خططه لمقابلة كيفين هذا الأسبوع، والتي لن تتم بعد وفاته.

وكتب نيمار في بداية نعيه وبعد الوفاة بساعات قليلة: "لا يمكنني أن أصدق ذلك، لقد كان عمره 23 عامًا فقط".

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وأضاف: "أقسم أنني لا أعرف ما الذي يجب أن أقوله، لكنني شاكر للغاية لكل الحب الذي قدمته لي، بصورك ووشومك وأحذيتك".

وأردف: "لقد اتفقنا على أن نتقابل في إجازتك، لكن لسوء الحظ لا يمكننا القيام بذلك الآن، بالرغم من ذلك ستبقى دومًا محل تقديري بكل ما وضعته في من ثقة".

وأنهى نعيه: "لقد كتبت كل تلك الكلمات أملًا في أن تجد الراحة، أتمنى لك أن ترقد في سلام".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد شارك بالأمس في فوز باريس سان جيرمان برباعية على ريمس وأبقى على أمل الفريق في التتويج بالدوري حتى الجولة الأخيرة.