بعد حفل عيد الميلاد..نيمار خارج قائمة باريس لمواجهة نانت

حالة من عدم الاستقرار تحيط بالنادي الفرنسي

خرج المهاجم البرازيلي نيمار، من قائمة باريس سان جيرمان، التي تستعد لمواجهة نانت بالدوري الفرنسي غداً الثلاثاء، بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده.

حالة كبيرة من الجدل أثارها نيمار أمس الأحد، بعدما شوهد رفقة مجموعة من نجوم باريس وأصدقائه المقربين، في إحدى الملاهي الليلة للاحتفال بعيد ميلاده.

نيمار الذي سيصل عمره 28 سنة الأربعاء القادم، لن يتواجد مع الفريق الفرنسي خلال مباراته مع نانت، بسبب إصابة طفيفة في الغضروف تعرض لها خلال مباراة مونبيلييه الماضية.

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وقالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن قرار المدرب توماس توخيل، يأتي للحفاظ على نيمار وعدم المجازفة به تزامناً مع اقتراب انطلاق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان توخيل قد علق على واقعة حفل عيد ميلاد نيمار في تصريحات صحفية، مؤكداً أنها كانت تهدف لإلهاء الفريق خلال مرحلة هامة من الموسم.

ومن جانبه رفض كيليان مبابي زميل نيمار حضور الحفل، وسط الخلاف الدائر بين المهاجم الفرنسي مع مدربه الألماني، استمراراً لحالة عدم الاستقرار الذي يمر بها الفريق الفترة الأخيرة.

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ومن المقرر أيضاً غياب كل من خوان بيرنات، تياجو سيلفا، كولين داجبا وماركينيوس عن مباراة نانت نظراً لمعاناتهم جميعاً من إصابات مختلفة.

ويلعب باريس أمام نانت غداً، قبل ملاقاة ليون وأميان بالدوري وديجون بكأس فرنسا، وبعدها يخوض مواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.