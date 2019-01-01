توخيل: نيمار يفتقد مبابي وكافاني وربما نرى إيكاردي أمام ستراسبورج

كشف عن آخر أنباء المصابين في باريس سان جيرمان

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، عن عدد كبير من الإصابات بفريقه، قبل مواجهة ستراسبورج بالدوري الفرنسي.

المدرب الألماني يعاني من أزمة كبيرة بخصوص لياقة لاعبيه، لوجود غيابات عديدة مع انطلاق الموسم الحالي.

وقال توخيل في مؤتمر مباراة ستراسبورج:"ثيلو كيهرير وجوليان دراكسلر وكيليان مبابي لن يكونوا متواجدين مع الفريق للإصابة".

وأضاف:"كافاني تدرب معنا ولكن من المبكر جداً عودته للمباريات وستكون مجازفة كبيرة لو أشركته، وأما كيلور نافاس سيلعب لو كان جاهزاً".

وعن عودة نيمار:" الآن كل شيء واضح للجميع، سعيد جداً بعودته للمجموعة للمشاركة غداً، هو يفتقد كافاني ومبابي، وجوده معنا يمثل أهمية كبيرة لنا".

زيدان: هازارد سيكون معنا غدًا

برشلونة محتار بين مبابي ونيمار

غضب الجماهير من نيمار:"بالتأكيد أتفهم هذه الحالة، ولكني لا أستطيع التحكم بها، أستطيع فقط توجيه اللاعبين ومساعدتهم على التركيز في المباريات، وأتمنى من نيمار الظهور بشكل جيد ضد ستراسبورج لتخطي هذه الأزمة".

وأما عن قدوم ماورو إيكاردي:"ستكون هناك منافسة قوية بينه وكافاني، عليه إظهار قدراته بعد الغياب لفترة طويلة، هو سعيد جداً معنا وربما يشارك غداً سواء كأساسي أو كبديل".

ويخوض باريس مباراته مع ستراسبورج وهو في المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي، وفي رصيده 9 نقاط متساوياً مع رين ونيس وأنجيه.