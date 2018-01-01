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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

نيمار لم يداوِ جراح مونديال روسيا حتى الآن

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النجم البرازيلي نيمار ردا سيلفا يعترف بحزنه مما حدث للبرازيل في كأس العالم روسيا 2018 حتى بعد مرور ستة أشهر

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا أنه لم يستطع حتى الآن نسيان ما حدث لمنتخب بلاده البرازيل في كأس العالم روسيا 2018.

نجم فريق باريس سان جيرمان واللاعب الأغلى في العالم فشل في قيادة السيلساو لتخطي ربع النهائي بعد الهزيمة أمام المنتخب البلجيكي.

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وقال نيمار في التصريحات التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أستطيع حتى الآن نسيان ما حدث في كأس العالم، أردت تجاوز هذا الحزن، لقد شاركت في المونديال بعد عودتي من الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة وأردت مساعدة زملائي في المنتخب".

وأضاف اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا: "أمامنا أربع سنوات على البطولة المقبلة من كأس العالم، من يعرف ربما نعود للبرازيل بالكأس، الفوز بكأس العالم هو حلمي منذ الطفولة".

يذكر أن نيمار الذي ساعد البرازيل على الفوز بالميدالية الأوليمبية للمرة الأولى في تاريخ البلاد في ريو دي جانيرو 2016 شارك في المونديال مرتين أعوام 2014، 2018.

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