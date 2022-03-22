"نيمار لا يتدرب ويصل إلى مران باريس مخمورًا"

يمر نادي باريس سان جيرمان بأزمة كبرى تكاد تعصف بمشروع النادي بالكامل، بدأت منذ إقصاء الفريق من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

ويمر باريس سان جيرمان بمرحلة انعدام وزن منذ الخسارة على "سانتياجو برنابيو" في مباراة إياب دور الستة عشر بنتيجة 3-1 وتوديع دوري الأبطال.

وتلقى لاعبو باريس سان جيرمان صافرات استهجان لم تتوقف في أول مباراة على ملعب "حديقة الأمراء" بعد توديع دوري الأبطال.

ويعد البرازيلي نيمار واحدًا من بين أكثر اللاعبين المغضوب عليهم في الوقت الحالي، بالنظر إلى أنه لا يقدم الأداء المتوقع منه منذ فترة طويلة.

ما هي الانتقادات الموجهة إلى نيمار؟

حلل الصحفي دانيال ريولو عبر شبكة "rmc sport" الفرنسية وضع نيمار الحالي، والأزمة التي يعيشها باريس سان جيرمان.

وقال ريولو عن نيمار: "إنه بالكاد يتدرب مع الفريق، وصل إلى المران في حالة يرثى لها، وشبه مخمور، هذا هو الحالي، نيمار ينتقم من باريس سان جيرمان، هناك قطيعة كاملة مع النادي وغرفة تبديل الملابس".

ويراهن ريولو على أن نيمار سيرحل بشكل شبه مؤكد عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأضاف: "مشجعو باريس سان جيرمان لا يهتمون بأفعال نيمار الغريبة، أو فيلمه الوثائقي على Netfilx، يجب أن يرحل، إنه يتسبب في الكثير من الضرر للنادي، يجب أن يذهب لأنه يدمر باريس سان جيرمان".

ما هو وضع باريس؟

الصحفي الفرنسي كان قاسيًا جدًا في تشخيصه للوضع الذي يمر به باريس سان جيرمان حاليًا.

وقال: "لم يعد باريس سان جيرمان ناديًا، لا يوجد قاسم مشترك بين اللاعبين، والمدرب لم يعد موجودًا، ولم يقل الرئيس كلمة واحدة".

وأضاف: "هذه كارثة، كان يجب على الإدارة أن تحكم قبضتها، لكن لم يحدث شيء، لا من ليوناردو أو ناصر الخليفي، لا شيء تمامًا، هزيمة كاملة".

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