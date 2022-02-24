نيمار: كنت قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد

كشف نيمار لاعب باريس سان جيرمان، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد، في بداية مسيرته، وتلقى دعوة بالفعل لزيارة ملعب سانتياجو برنابيو.

وتألق نيمار في وقت سابق مع برشلونة، وساهم مع الفريق بالفوز بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الأخرى، وشكل هجومًا قويًا رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأكد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 30 عامًا، أنه رفض الانضمام إلى ريال مدريد في شبابه، وقرر الاستمرار في البرازيل بسبب حنينه للوطن.

ماذا قال نيمار عن الانتقال إلى ريال مدريد؟

قال نيمار في تصريحات أثناء بودكاست "Fenomenos": "عندما كنت في العاشرة، دعاني ريال مدريد لخوض تجربة مع الفريق، وحينها شعرت بسعادة غامرة، لقد حضرت وشاهدت تدريبات الفريق الأول".

وواصل: "شاهدت مباراة للفريق الأول وفي تلك المباراة سجل اللاعبون البرازيليون العديد من الأهداف، سجل رونالدو هدفين، وروبينيو سجل، وكذلك روبرتو كارلوس".

وتابع: "بعد المباراة حصلت على صورة معهم، ومكثت في مدريد لمدة أسبوع، في اليوم الخامس كانوا يرغبون في اصطحابي لإحدى البطولات، ولكني شعرت بالحنين إلى الوطن وأردت العودة إلى البرازيل، كان كل شيء معدًا بالنسبة للي للعب في ريال مدريد".

ماذا قد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

في صيف 2017 قام بالحصول على توقيع نيمار في صفقة تاريخية من برشلونة، عندما فعل الشرط الجزائي والبالغ قيمته 222 مليون يورو.

ومنذ وصول نيمار إلى حديقة الأمراء، تمكن من تحقيق 10 بطولات مختلفة، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ليسجل 91 هدفًا في 132 مباراة بكافة البطولات.

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