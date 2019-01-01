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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

نيمار: في حال أردت الرحيل عن باريس سأقول.. وعلى النقاد أن يهدأوا قليلًا

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Getty Images
نيمار يؤكد بقاءه في باريس سان جيرمان، ويؤكد رغبته في الفوز بكل شيء مع الفريق الباريسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم البرازيلي نيمار إنه لا يعرف لماذا يتحدث الجميع عن مستقبله مع باريس سان جيرمان على الرغم من أنه لم يتفوه بكلمه واحدة حول رحيله عن الفريق.

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وكان نيمار قد ارتبط بالكثير من الأخبار التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بانتقاله إلى ريال مدريد.

وبخصوص ذلك تحدث نيمار حول رغبته في أن يهدأ النقاد والصحفيون قليلًا، وأن يكفوا عن الحديث عن أخبار تتعلق به سواء كانت حقيقية أو غير ذلك.

وقال نيمار: "في حال كانت لدي رغبة في الانتقال من صفوف باريس سان جيرمان سأصرح بها، إذًا طالما لم أصرح أنا فكل ما تسمعةنه حولي غير صحيح"

وأضاف: "أتطلع إلى تحقيق كل الألقاب هنا مع باريس سان جيرمان، الدوري والكأس ودوري الأبطال، وخاصة دوري الأبطال الذي تنتظرنا فيه مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد"

يذكر أن باريس سان جيرمان سيلعب أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تبدو صعبة بعد الاستفاقة التي حدثت للشياطين الحمر مع المدرب أولي جونار سولشار.

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