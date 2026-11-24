شهدت مواجهة سانتوس وجريميو في الجولة 36 من الدوري البرازيلي أحداثًا ساخنة كان بطلها الأول نيمار، الذي خطف الأنظار منذ لحظة دخوله أرض الملعب بشعر مصبوغ باللون الأشقر البلاتيني ضمن تقليعة جماعية مع ستة من زملائه.

وعلى الرغم من سيطرة أصحاب الأرض وتقديم النجم البرازيلي لمحاولات هجومية متعددة، فإن النتيجة انتهت بخسارة مؤلمة بهدفين دون رد، لتشتعل الأجواء عقب صافرة النهاية بتفاصيل وتصريحات أثارت جدلًا واسعًا.

بدأت الإثارة مبكرًا في الشوط الأول حين حاول نيمار تنفيذ مهارة استعراضية برفع الكرة من فوق المدافع عند خط المنتصف لحظة البداية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل وسط تفاعل الجماهير وغضب بعضهم.

وتصاعد التوتر في الدقيقة 35 عندما أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا السماح لنيمار بتنفيذ إحدى الكرات، لكنه تراجع وألغى الهدف بعد أن سكنت الكرة الشباك، ما دفع نيمار وزملاءه للاعتراض بشدة وسط حالة من الغضب العارم.

أزمات ما بعد الصافرة

لم تتوقف انفعالات نيمار عند حدود التنافس الفني خلال الدقائق الـ90، بل امتدت إلى ما بعد نهاية المباراة، حيث رصدت الكاميرات تجاهله التام لمصافحة مهاجم جريميو الدنماركي مارتن برايثوايت الذي مد يده للسلام عليه وسط لاعبي الفريقين.

هذا التصرف قوبل بموجة انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل، إذ اعتبرته الجماهير تصرفًا غير لائق بنجم في مكانته.

وفي المنطقة المختلطة، شن نيمار هجومًا لاذعًا على حكم اللقاء رامون أباتي أبيل، متهمًا إياه بالتساهل مع لاعبي جريميو وعدم إشهار البطاقات الصفراء في وجوههم.

وأكد قائد سانتوس أنه تعرض لأكثر من 10 مخالفات في الشوط الأول وحده، متسائلًا باستنكار عما إذا كان التحكيم ينتظر تعرضه لإصابة قوية أو كسر حتى يوفر له الحماية اللازمة داخل الملعب.

ولم تخلُ تصريحات نيمار التلفزيونية من إثارة الجدل الفني والإداري، بعدما أشار إلى أن فريقه لم يكن يتوقع الهزيمة على ملعبه، مؤكدًا أن المباراة كانت بمثابة فوز مضمون بالنسبة لسانتوس.

هذا التصريح وضع اللاعب في اختلاف علني مع مدربه كوكا، الذي سارع في المؤتمر الصحفي إلى رفض فكرة الفوز المضمون، مشددًا على أنه لم يقل للاعبيه يومًا إن المواجهة سهلة أمام خصم يقاتل للابتعاد عن مناطق الهبوط مثل جريميو.

وامتدت حالة التوتر لدى نيمار لتشمل مشادة كلامية حادة مع أحد الصحفيين الذين سألوه عن تراجع الفاعلية الهجومية لفريقه، ليرد عليه النجم البرازيلي بانفعال متسائلًا عن المكان الذي كان يجلس فيه لمتابعة اللقاء وعن الأرقام التي تحققت.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، ظهرت لقطة ودية وحيدة جمعت نيمار بمدرب جريميو ريناتو جاوتشو، الذي كشف عن عناق وحديث ودي دار بينهما قبل وبعد المواجهة.

بيت القصيد

تؤكد ليلة ساو باولو العاصفة أن نيمار لا يزال يعيش تحت ضغط هائل، حيث يختلط لديه الحماس والرغبة في قيادة سانتوس نحو مركز أفضل بالعصبية المفرطة وردود الفعل المتسرعة.

وبينما يترقب الفريق مواجهتين حاسمتين في ختام الموسم أمام فيتوريا وبوتافوجو، يحتاج نيمار إلى استعادة هدوئه الذهني والتركيز داخل الملعب بعيدًا عن الصدامات الجانبية التي تشتت جهوده وتزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.