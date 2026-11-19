فوز ومتعة اللعب، هكذا جاءت مشاركة نيمار الذي قاد سانتوس، للفوز خارج أرضه على كوريتيبا بنتيجة (1-0)، عن طريق جابرييل باربوسا، الذي أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 90+2، من قلب ميدان كوتو بيريرا، ليقود سانتوس للمركز الثامن في ترتيب الدوري البرازيلي، مع بلوغ الجولة الخامسة والثلاثين، برصيد 50 نقطة، بينما جاء كوريتيبا في المركز الثالث عشر بـ42 نقطة.

ماذا قدم نيمار في مباراة كوريتيبا وسانتوس؟ هذا ما يعرضه موقع "GOAL"، في السطور التالية..

تألق نيمار .. مجازفة دوري الملوك أم عودة رونالدينيو؟

في الحقيقة، يمكن تركيز أداء نيمار في مباراة كوريتيبا على الفنيات العالية التي قدمها الفتى البرازيلي رقم "10"، والتي جعلت الصحفي البرازيلي لوكاس موسيتي يصفه بأنه قدم أفضل مباراة منذ كأس العالم، وواحدة من أفضل مبارياته هذا العام.

عندما تشاهد نيمار وهو يخترق اللاعب تلو الآخر في انطلاقاته بالعمق، هو تجاوز أحدهم بدحرجة الكرة خلفه، أو بتمريرها بين قدميه، أو النظر في اتجاه وتمرير الكرة بأخرى، تشعر وأن قائد سانتوس يوجه رسالة للجميع، ما بين تحدي اللعب وسط الإصابات، ومجازفة مشاركته في بطولة دوري الملوك، حيث شاهد قبل يومين فقط، في مباراة مع فريق فوريا إف سي، وسجل هدفًا أمام فونكبول، وبالتزامن أيضًا مع عودة الأسطورة رونالدينيو للعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وكأن نيمار بات يشعر بأنه في منافسة مع أسطورة "الكرة الجميلة" صاحب الشعر الرمادي الطويل، على تقديم أمتع أداء في قلب الميدان.

دوري الملوك، اللعب في قلب الصالات، بما يحمله من خطورة "بدنية" على نيمار، إلا أنه ميدان رائع، لتركيز أدائه على اللمحات المهارية من أجل الخروج من الرقابة في أضيق المساحات، ولعلّ ما حدث في المباراة خير شاهد، على خروج جونيور بتلك اللمحات الإبداعية وأكثر.

ورغم أنه منذ مباراة فلامنجو في أكتوبر الماضي، لم يسجل أي أهداف، إلا أنه قاد سانتوس للنقاط الثلاث، بفضل كرته التي تصدى لها الحارس، وتابعها "جابيجول" في الشباك.

عزف على ألحان هجوم الجماهير وأنقذ مشجعًا

منذ لحظة دخوله وحتى مغادرته للملعب، كان تواجد نيمار شاهدًا على الكثير من اللقطات المثيرة، بدءًا من الكتابة على حذائه أثناء الإحماء، ورده على صيحات الاستهجان من قِبل جماهير كوريتيبا، وكأنه يعزف على ألحانهم، واعتراضه مع زملائه على قرار الحكم بعدم طرد تياجو سانتوس، لاعب كوريتيبا، بعد تدخله العنيف على جنب لوان بيريس، رغم تركه آثار دامية في جسده.

أضف إلى ذلك، اقتحام مشجع مراهق لأرض الملعب، من أجل طلب التقاط صورة مع نيمار، فيما قام النجم البرازيلي بحمايته من أحد لاعبي كوريتيبا الذي حاول إخراجه.

"احترموني يا فريق حقير"

انتشار، مرور، مهارات فنية رائعة، أربع تمريرات حاسمة، مساهمة في الهدف .. واشتباك مع مشجعين، مهما حقق نيمار من ليلة رائعة في قلب الميدان، فبلاشك يجب أن يخرج منه بمشادات مع الجماهير، أمر بتنا نعتاد عليه طالما شاهدنا الأمير البرازيلي في الملعب.

لعلني كنت سأقول إن نيمار بات أكثر "ضبطًا في النفس" مع صيحان استهجان الجماهير، حينما تعامل معها بردّ فعل رائع، خلال الإحماء، إلا أنه أثبت عدم قدرته على تحمّل تلك الإهانات، حتى خرج مجددًا ليشتبك مع أحد الجماهير، حيث صاح "اغرب عن وجهي، ستهبطون أيها الأحمق، عليكم أن تحترموني، فريق صغير حقير".

ما يفعله صاحب الـ34 عامًا، يكرّس فكرة "كيف تصير بطلًا مكروهًا؟"، رغم كل هذا الإبداع، إلا أنه يعطي المنافسين فرصة لانتقاده والهجوم عليه، دون أن يتم تفسير الأمر بمحاولة إسقاط النجم أو الغيرة على سبيل المثال.

صحيح أن إبداعه لا يُمكن إنكاره في الملعب، إلا أنه لا يزال يظهر وجهًا مظلمًا، سواءً مع جماهير سانتوس التي كانت تنتقده لغيابه عن بعض المباريات، بداعي خشية اللعب في العشب الصناعي، أو جماهير الفرق الأخرى، التي دومًا ما يدخل معها في اشتباكات ويطلق أسوأ الألفاظ.

اختصارًا للقول، فإن نيمار خرج بلمحات رائعة، إلا أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، لن يخرج عن دور "البطل المكروه"، الذي يعشق الدخول في جدال مع الجماهير، في حين لا يتعرض لعقوبات بسبب تلك الإساءات.