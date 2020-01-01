نيمار: سأنتقل إلى إنتر ميامي خلال 10 سنوات

نيمار يشيد بالدوري الأمريكي..

أعطى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وعدًا باللعب لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في المستقبل.

النادي الأمريكي، مملوكًا لأسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

وقال نيمار، في مقطع فيديو بثته شبكة "ESPN": "أخبرت بيكهام أني أربد اللعب هناك، في يوم من الأيام، إنها فرصة عظيمة لهذا البلد من أجل تطوير كرة القدم".

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وأضاف: "هذا يعني، أن لدي عقدًا بالفعل مع ديفيد، بعد بضع سنوات، سأكون هناك، وسنكون معًا، أنه رئيسي المستقبلي".

وتابع: "كرة القدم تنمو كثيرًا والولايات المتحدة لديها اليوم فرصة في استقطاب اللاعبين الرائعين، لذا، سأنضم إلى إنتر ميامي خلال 10 سنوات".

صاحب الـ28 عامًا، شارك مع سان جيرمان في 18 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 10 أخرى.