"نيمار جاهز لخلافة ميسي ورونالدو وكان على كريستيانو ألا يرحل"

نيمار دا سيلفا مطالب أن يكون أفضل لاعب في العالم لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بحسب ما قال مدربه السابق أوناي إيمري.

طالب أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار أن يستمر في بذل جهده ليكون الأفضل في العالم بالفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح وكالة الأنباء الإسبانية، وأكد خلالها أن نيمار يملك القدرة على أن يكون الأفضل في العالم كخليفة للثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتطرق إيمري للحديث عن فترته التي أمضاها في صفوف باريس سان جيرمان مع نيمار، وأكد أنه تعلم منه الكثير في التدريبات والمباريات.

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وقال إيمري: "لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي في تدريب نيمار، لقد تعلمت الكثير للغاية من مشاهدة ردود أفعاله في كل تدريب ومباراة خاضها معي".

وأضاف: "أعتقد أنه أمامه الفرصة ليحصل على مكان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك".

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وأكمل: "يجب أن يخبره أحدهم أنه عليه استغلال تلك الأوقات الرائعة من مسيرته ليكون الأفضل في العالم، هو لديه قلبًا كبيرًا كما أنه لاعب مذهل، لكن مسيرة لاعب الكرة قصيرة وعليه تركيز كل جهده على فترات تفوقه".

وأردف: "الآن أنا في إسبانيا وكنت أتمنى ألا يرحل كريستيانو وأن يعود نيمار ويستمر ميسي لأطول وقت ممكن، أريد أن يكون الأفضل في العالم هنا".

جدير بالذكر أن نيمار لعب الموسم الأول له في باريس سان جيرمان تحت قيادة إيمري قبل أن يرحل الأخير لسوء النتائج أوروبيًا ويأتي توماس توخيل.