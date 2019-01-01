نيمار ردًا على تصريحات ميسي: إدارة برشلونة تنفذ طلباته

تعرف على رد نيمار على تصريحات ميسي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أنّ إدارة برشلونة تستمتع لطلبات ليونيل ميسي فيما يتعلق بسوق الانتقالات.

ميسي تحدث في تصريحات مطولة عن قلقه من انضمام نيمار إلى ريال مدريد ورغبته التعاقد معه في برشلونة.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: "ميسي هو النجم الأول في برشلونة والنادي يفعل ما يريده".

وتابع: "الكل يعرف أن رغبتي كانت الرحيل عن فرنسا ولكني حاليًا سعيد في باريس سان جيرمان مع أصدقائي".

ويحتفل صاحب الـ 27 عامًا بالوصول إلى المباراة 100 بقميص منتخب البرازيل أمام السنغال وديًا.

جدير بالذكر أنّ نيمار كان على وشك الرحيل من باريس سان جيرمان ولكن النادي الفرنسي صعّب من خطة رحيله.