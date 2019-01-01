بعد فشل الصفقة - جلسة محاكمة تجمع نيمار وبرشلونة نهاية سبتمبر

قضية طلب اللاعب لمبلغ ٢٦ مليون يورو من برشلونة لا تزال مستمرة وتحديد جلسة جديدة فيها مطلوب حضور الطرفين لها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الدعوى القضائية التي رفعها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على برشلونة لا تزال جارية وتم تحديد جلسة جديدة لها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الجلسة الجديدة ستكون بنهاية الشهر الجاري، بالتحديد في الـ ٢٧ من سبتمبر.

وفقًا لصحيفة ليكيب 🗞️



نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة، خاصة في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان. 👀 pic.twitter.com/jiEUmK9jpQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019

وكان نيمار قد رفع تلك الدعوى عقب رحيله عن برشلونة رغبة منه في الحصول على ٢٦ مليون يورو هي ما تبقى من بند في عقده الذي جدده لآخر مرة مع برشلونة.

وينص ذلك البند على حصول نيمار على مبلغ ٤٠ مليون كمكافأة ولاء على تمديد تعاقده مع برشلونة، نال ١٤ مليونًا منهم فور توقيعه على العقد الآخير، وتم إرجاء ٢٦ منها للصيف الذي غادر فيه متجهًا لباريس سان جيرمان.

الخليفي: نيمار لن يذهب لبرشلونة لأنه يساوي 300 مليون يورو

وكان من المفترض أن يتم إسقاط تلك الدعوى بمجرد عودة النجم البرازيلي لبرشلونة هذا الصيف، وهي الخطوة التي لم تحدث قط بسبب تواضع الإمكانيات المادية للنادي الكتالوني بعد صفقتي جريزمان ودي يونج، وطلبات باريس سان جيرمان الكبيرة.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في نفس الصيف الذي طلب فيه مكافأة الولاء عقب أن دفع باريس سان جيرمان مبلغ ٢٢٢ مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.