القصة لم تنته؟ نيمار يعرض أموالاً للرحيل إلى برشلونة

المسلسل مستمر بين البرازيلي وناديه الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير فرنسية أن البرازيلي نيمار على استعداد لدفع مبلغاً من المال من أجل تسهيل عملية انتقاله من ناديه باريس سان جيرمان إلى برشلونة.

آخر الأنباء تتحدث عن توقف تام في المفاوضات بين الناديين بعد رفض عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، الانتقال معاراً إلى بي إس جي.

وقالت "آر إم سي" إن نيمار عرض المساهمة بمبلغ قيمته 20 مليون يورو من أجل إتمام صفقة عودته من جديد إلى صفوف برشلونة.

وأكد التقرير أن وكلاء نيمار أكدوا المعلومة للصحافة الإسبانية، الأمر الذي قد يتسبب لتوتر العلاقات بين اللاعب وجماهير ناديه حال بقائه.

وهاجمت جماهير بي إس جي نيمار بلافتات وهتافات مسيئة خلال لقاء الفريق الأخير على ملعب "حديقة الأمراء" بسبب رغبته بالرحيل.

ويغلق سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا مساء غداً الإثنين