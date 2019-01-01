ألفيس: برشلونة مصدر السعادة الأكبر لنيمار

رغم استمراره مع باريس سان جيرمان هذا الصيف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى داني ألفيس ظهير ساوباولو البرازيلي، أن العودة لبرشلونة، كانت الوجهة الأفضل لمواطنه نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير نيمار خلال سوق الانتقالات الماضي، سواء بالبقاء أو الرحيل لبرشلونة أو ريال مدريد.

المدافع المخضرم قال في تصريحات صحفية عن مستقبل نيمار:"أعتقد أن سعادته في برشلونة أكثر من أي نادي آخر".

وأضاف:"رغبته تبدو أقوى في استعادة السنوات التي قضاها هناك قبل رحيله والاستمتاع بوقته بالنادي".

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وتابع:"عندما تشعر بالسعادة في مكان ما، دائماً تحاول العودة له من جديد، ومن وجهة نظري أن هذه الحالة تنطبق على نيمار".

يذكر أن نيمار تعرض لهجوم عنيف من جماهير باريس، بسبب إصراره على الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، ووصل الأمر للهتافات ورفع لافتات بالمدرجات.