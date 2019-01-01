توخيل: كافاني لا يشعر بالسعادة وقد نلجأ لتغيير الخطة بعودة نيمار

قبل مواجهة ديجون غداً الجمعة في الدوري

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن آخر أنباء غيابات فريقه قبل اللعب أمام ديجون بالدوري الفرنسي.

باريس يحل ضيفاً ثقيلاً على ديجون غداً الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر من عمر البطولة.

العديد من التساؤلات حول باريس، سواء عودة نيمار وإديسون كافاني وخطة اللعب خاصة من الناحية الهجومية.

توخيل قال بالمؤتمر الصحفي للمباراة:"كافاني في حالة جيدة بدون مشاكل، نيمار وتيلو كيرير وتوماس مونييه وتياجو سيلفا لن يلعبوا أيضاً".

وأضاف:"من المبكر تحديد موقف أندير هيريرا وماركو فيراتي، لن يتواجدا أيضاً مع المجموعة، سيعودان الإثنين وأتمنى مشاركتهما يوم الأربعاء".

وعن الحالة الذهنية لكافاني:"هو لا يشعر بالسعادة، لقد تعرض للإصابة والآن يقاتل من أجل مركزه، يعتبر من أعظم اللاعبين في النادي وهداف الفريق، لذلك هذه المرحلة صعبة جداً بالنسبة له".

تغيير الخطة بعد عودة نيمار:"يجب علينا وضع الفريق أولاً قبل أي شيء، وجود ثلاثي في وسط الملعب يمنحنا مميزات كثيرة، يمكننا اللعب بأكثر من خطة ولكن أولويتي منح المساحات للاعبين حتى يشعرون بالراحة".

علاقته بكيليان مبابي:"أحب العمل معه وسعيد جداً بوجوده معنا، هو لاعب حاسم ويبتسم دائماً، ولكن لا يجب الاكتفاء بالوضع الحالي والسعي نحو تحديات جديدة".

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التجديد لفيراتي:"ماركو من العناصر الأساسية بالفريق ومن أفضل لاعبي الوسط في العالم، ونحن سعداء بحرصه على الاستمرار معنا".

وضع كورزاوا:"أثق به ولكن في بعض الأحيان يجب اتخاذ القرارات الأنسب للفريق باختيار 16 لاعباً وحارسين، المهمة ليست سهلة ولكنه قد يبدأ ضد ديجون".

ويلعب باريس أمام ديجون وهو في صدارة الدوري الفرنسي بـ27 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن نانت صاحب المركز الثاني.