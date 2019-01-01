نيمار: أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم

نيمار دا سيلفا نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي يؤكد على رغبته في أن يصبح أفضل لاعب في العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن رغبته في أن يصبح أفضل لاعب في العالم في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيمار وأكد خلالها أن الإصابة نالت منه بشكل قوي خلال الفترة الماضية لكن عليه أن يبقى مستعدًا لها في أي وقت.

وقال نيمار: "أريد أن أكون الأفضل في العالم، الأمر بهذه البساطة لكن بعض الأحيان أعرف بصعوبته لأنك عليك أن تكون مثاليًا طوال الوقت كشخص وذلك مستحيل".

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وأضاف: "لقد كنت مخطئًا في العديد من المناسبات واستعادة الثقة دومًا ما كانت صعبة لكن هذا الأمر طبيعي بالنسبة للبشر وجزء من الحياة أن نخطئ ونتعلم لننضج".

وأكمل عن إصاباته: "عندما تحدث تكون أسوأ فترة في مسيرة أي رياضي ففي خلال عامين عانيت من إصابتين خطيرتين وابتعدت عن الملاعب لستة أشهر لكنها جزء من مسيرة لاعبي كرة القدم ويجب الاستعداد لها".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد مر بفترة صعبة بالصيف حيث أراد الرحيل عن باريس سان جيرمان واستمرت مفاوضات النادي الفرنسي مع برشلونة حتى نهاية سوق الانتقالات دون فائدة.