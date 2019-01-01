نيمار: فقير من الأفضل وفينيسوس سينافس على الكرة الذهبية

نيمار يختار أفضل خصومه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، عن أصعب اللاعبين الذين واجههم في مسيرته بالدوري الفرنسي والإسباني.

نيمار عاد مؤخراً لتدريبات فريقه بي إس جي بعد توتر في العلاقات وحديث من الطرفين عن رغبته بالمغادرة الصيف الجاري.

الحكومة الإسبانية تتحفظ على أموال نيمار المطلوبة من برشلونة

وقال نيمار مع "أو ماي جول": "نبيل فقير من أفضل اللاعبين الذين لعبت ضدهم، يعجبني كثيراً طريقي لعبه".

وأضاف: "أصعب من واجهت هو سيرخيو راموس، هو قلب دفاع ممتاز وصعب اللعب أمامه ويسجل الأهداف، هناك أيضاً تياجو سيلفا".

وأكمل البرازيلي: "فينيسيوس هو أفضل لاعب شاب، لا يزال في التاسعة عشر وسيتطور كثيراً، سيكون من الأفضل وسينافس على الكرة الذهبية".

وختم: "أما كيليان مبابي فهو الأسرع بلا شك، ينطلق بسرعة رهيبة".

وتحدثت التقارير مؤخراً عن عدة وجهات لنيمار، أبرزها برشلونة، وتم طرح يوفنتوس أيضاً في الأيام الماضية.