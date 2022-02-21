نيمار: الدوري الأمريكي وجهتي المقبلة بسبب العطلات!

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن وجهته القادمة بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان في المستقبل.

وجاء ذلك خلال مقابلة عبر الإنترنت في برنامج "Fenômenos Podcast" مع رونالدو أسطورة البرازيل.

وكان نجم باريس سان جيرمان عاد مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وشارك في خسارة العملاق الباريسي أمام نانت 3-1.

ماذا قال نيمار؟

وقال نيمار: "أريد حقًا اللعب لسانتوس مرة أخرى. ما افتقده هو اللعب في المدينة، يا إلهي، ذلك الملعب الرائع".

وكان نيمار بدأ مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي ولعب له لـ4 أعوام قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة.

كما فتح النجم البرازيلي الباب للعب في الولايات المتحدة، وقال: "أريد أيضًا اللعب في الولايات المتحدة، على الأقل موسمًا واحدًا، إنها بطولة قصيرة. لديك ثلاثة أو أربعة أشهر إجازة".

ما هي مسيرة نيمار حتى الآن؟

نجم السيليساو يمتلك مسيرة احترافية بدأت في نادي برشلونة، إذ لعب له لـ4 أعوام توج خلالها بدوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري مرتين.

قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في العالم، ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق الباريسي بالدوري مرتين.

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