"نيمار أفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو"

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية، كافو، أن نيمار أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عندما يتعلق الأمر بالناحية الفنية، في تصريح أثار جدلًا كبيرًا بالأوساط الكروية.

وتمتع نيمار بمسيرة كروية حافلة كانت بدايتها مع سانتوس ومنه إلى برشلونة، حتى أصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم عام 2017 بانتقاله إلى باريس سان جيرمان نظير 222 مليون يورو.

من ضمن النقاشات الدائرة دومًا بين محبي كرة القدم ما يُقال أن عقلية نيمار حرمته من أن يذهب بعيدًا، إلا أن بالنسبة لكافو، فنيمار أفضل من أهم أسطورتين في العصر الحديث بالساحرة المستديرة.

وقال كافو في حديث لصحيفة ماركا "نيمار من الناحية الفنية أفضل من ميسي ورونالدو لكن عليه أن يتحمل مسؤولية القائد".

كما أضاف "يجب على المرء أن يُكرس نفسه بنسبة 100% لكرة القدم".

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وأتم "أنا لست أفضل من نيمار، لكنني ظهير أيمن أفضل من الآخرين لأنني كرست حياتي لكرة القدم، على نيمار أن يصبح قائدًا حقيقيًا".

وكان نيمار في وقت سابق قد أعلن أنه سيعتزل كرة القدم دوليًا بعد مونديال قطر 2022 على الأغلب بسبب حجم الضغوطات الموضوعة على كاهله والتي أثرت كثيرًا على صحته النفسية.

بشكل عام، فاز نيمار بـ24 لقبًا في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، كما قاد البرازيل للتتويج بكوبا أمريكا وتحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية 2016.

وسجل نيمار عبر مسيرته 265 هدفًا في 447 مباراة بكل البطولات، وأتى 90 هدفًا منها بقميص فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

التحدي الأكبر حاليًا في مسيرة صاحب الـ28 عامًا هو تحقيق لقب كأس العالم لمنتخب البرازيل، إلى جانب جلب دوري أبطال أوروبا إلى بي آس جي.