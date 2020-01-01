نيمار لراموس : لو انتقلت لباريس سان جيرمان سأجدد عقدي أنا ومبابي

هل يلبي راموس نداء المهاجم البرازيلي؟

يظل مستقبل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، كأحد أصعب الألغاز في النادي الإسباني هذه الأيام، وسط الشكوك المستمرة حول مصيره.

راموس يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال، بوجود أنباء قوية حول تعثر المفاوضات من أجل التوقيع على عقد جديد.

تقارير صحفية أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال، أخبر اللاعب بإمكانية رحيله في حالة عدم موافقته على شروط النادي من أجل البقاء.

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الصحفي الإسباني ألفريدو دورو، كشف في معلومات حصرية لبرنامج "El Chiringuito" عن محادثات جرت بين راموس ونيمار من أجل انتقال المدافع المخضرم لباريس سان جيرمان.

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وجاءت تفاصيل هذه المحادثة باقتراح من نيمار لراموس قال فيه:"سيرخيو، إذا قمت بالتوقيع لباريس سان جيرمان، سأجدد عقدي في اليوم التالي ومن بعدي كيليان مبابي".

وأضاف:"إذا انضممت إلى باريس سنفوز ببطولتين أوربيتين على أقل تقدير".

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يذكر أن باريس هو الآخر يواجه بعض المشاكل في التجديد لنيمار ومبابي، حيث تنتهي عقودهما في 2022، بوجود اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع أي منهما.