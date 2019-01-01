نيمار يتعرض للإصابة في مواجهة البرازيل ونيجيريا

نيمار ترك أرضية الملعب مصاباً

هيثم محمد تويتر

تعرض النجم البرازيلي نيمار للإصابة في مباراة البرازيل الودية أمام نيجيريا التي تجرى مساء الأحد في سنغفورة.

وعاد نيمار للمشاركة مؤخراً مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بعد فترة من المشاكل، ما بين الإصابات والمشاكل المتعلقة بالانتقالات.

إنتر يفقد دامبروسيو وسانشيز في التوقف الدولي

وخرج نيمار مصاباً بالدقيقة 12 من المباراة أمام نيجيريا، وبدا أنه يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ.

وتحدث وسائل الإعلام عن أن اللاعب تعرض لشد عضلي بسبب سوء أرضية الملعب التي يقام عليها اللقاء.

ديشان يتراجع أمام بايرن ميونخ في أزمة لوكاس

وسبق وتعادلت البرازيل ودياً مع السنغال الأسبوع الماضي بهدف لكل جانب، وأُقيم اللقاء أيضاً في سنغفورة.