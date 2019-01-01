نيل وارنوك: مانشستر يونايتد يحتاج لـ 10 أعوام ليجاري ليفربول وسيتي

نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي يؤكد أن مانشستر يونايتد في حاجة لـ 10 أعوام من أجل أن يجاري كل من ليفربول ومانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي على حاجة فريق مانشستر يونايتد للكثير من الوقت والمجهود من أجل العودة للمنافسة على البطولات من جديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وارنوك وأكد خلالها أن مجاراة مانشستر يونايتد لكل من ليفربول ومانشستر يونايتد تعد أمرًا مستحيلًا في الفترة المقبلة.

وقال وارنوك: "سولشار سيتم محاسبته على الصفقات التي سيأتي بها لمانشستر يونايتد وعلى ما سينفقه من الأموال، فالفريق أهدر الكثير من الأموال في السنوات الماضية".

لوك شاو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد باختيار الجماهير وأفضل لاعب باختيار اللاعبين لهذا الموسم 🔝 pic.twitter.com/LNSz8qB8Yj — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "عليهم أن يكون لديهم معايير حيث يوقعون فقط مع أفضل من يستطيعون التوقيع معهم، من أجل أن يحركوا الفريق للأمام، وهو الأمر الذي لم يفعله الفريق في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "لا يمكنني أن أرى مانشستر يونايتد يجاري ليفربول ومانشستر سيتي لأربعة أو خمسة أعوام مقبلة، البعض يقول أن يونايتد يحتاج لصفقات على مدى ثلاث نوافذ انتقالات من أجل أن يعود لما كان عليه، وأنا أقول أن ذلك الأمر سيستغرق عشر سنوات".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد فقد أمله في الصعود لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، لكنه تأكد صعوده للدوري الأوروبي.