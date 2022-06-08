نيكو شلوتربيك .. هالاند دورتموند الجديد الذي لا يحب إنجلترا وإسبانيا!

موهبة استثنائية في الدوري الألماني

أراد الانتقال إلى الأفضل في ألمانيا فاختار الانضمام إلى بوروسيا دورتموند، إنه نيكو شلوتربيك مدافع فرايبورج الذي رفض الانتقال لبايرن ميونخ كما يفعل معظم أبناء بلاده.

صاحب الـ22 سنة قرر خوض تجربة جديدة بمسيرته بداية من الموسم القادم، ليرحل عن فرايبورج وينضم إلى دورتموند دونًا عن باقي الكبار الذين أبدوا اهتمامهم بضمه.

دورتموند دفع 20 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الشاب، المبلغ يبدو كبيرًا نوعًا ما على لاعب ليس معروفًا ولكن كما عودنا النادي الألماني ورئيسه هانز يواكيم فاتسكه، فهو يعلم ماذا يفعل عندما يتعلق الأمر بالمواهب الصاعدة.

ما حدث مع النرويجي إرلينج هالاند المنتقل حديثًا لمانشستر سيتي، يجعلنا نثق تمامًا أن دورتموند اقتنص صفقة مماثلة ولكن في الدفاع.

لا يحب إسبانيا ولا إنجلترا

"أنا لست اللاعب الذي يريد الانتقال إلى إسبانيا أو إنجلترا، أردت دائمًا اللعب في الدوري الألماني وبالتحديد للفريق الأفضل هنا".

البعض اعتقد وقتها أن اللاعب يلمح بشكل صريح لرغبته في الانتقال إلى بايرن ميونخ، الفريق الأفضل في ألمانيا من حيث البطولات والألقاب والهيمنة على المواهب المحلية.

ومع اهتمام بايرن بالتعاقد مع بديل لنيكلاس زوله الذي قرر الانتقال لدورتموند بالمجان، كان من المنطقي أن يذهب نحو شلوتربيك باعتباره الموهبة الأفضل في ألمانيا بشكل عام.

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ولكن يبدو أن المدافع الشاب قرر اختيار الأفضل له، ليس من ناحية البطولات، ولكن النادي الأكثر قدرة على تطويره وتلميعه مثلما فعل مع العديد من النجوم كان آخرهم هالاند.

ولا نبالغ عندما نقول أن بايرن فقد صفقة ربما يندم عليها لسنوات، لأن شلوتربيك تأثيره كان واضحًا على فرايبورج الموسم الماضي، وكان يمكنه التفوق على جميع المدافعين بالفريق البافاري.

وما يبرر هذا الاعتقاد، هو مساعدة اللاعب فرايبورج على الخروج بشباك نظيفة سبع مرات واحتلال المركز الثالث بالدوري الألماني في العطلة الشتوية، بالبداية الأفضل للنادي منذ موسم 1994/1995.

من هو نيكو شلوتربيك؟

النجم الشاب لم يكن معروفًا من الأساس للجماهير الألمانية في بداية العام الماضي، حيث كان من العناصر البديلة في فرايبورج في موسم 2019/2020 وذهب على سبيل الإعارة إلى أونيون برلين.

بعد معاناة مع الإصابات استعاد شلوتربيك لياقته مرة أخرى وساعد برلين على التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى بتاريخه.

أونيون برلين حاول الحفاظ عليه وتمديد الإعارة، ولكن فرايبورج رفض، حيث قرر النادي بناء دفاع الفريق من حوله، بسبب تعدد استخداماته وإجادته اللعب بالقدم اليسرى، حيث يشعر براحة هائلة في خطتي 4/4/2 و3/5/2.

طول القامة واللياقة العالية وإجادة الكرات الهوائية من أهم السمات في شلوتربيك ولكنها تبدو صفات تقليدية في العديد من المدافعين الألمان.

ولكن ما يميزه حقًا هو سرعته وقدرته على مجاراة أي خصم مهما كانت قوته، كما يقرأ المباراة جيدًا ويستطيع المشاركة في بناء الهجمة بفضل تمريراته الدقيقة وشعوره بالراحة عندما تكون الكرة معه.

مستوياته المبهرة جعلت هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، يسارع بالاعتماد عليه في تصفيات كأس العالم، ويبدو أنه سيكون من العناصر الأساسية لفريقه بمونديال قطر.

أرقام خارقة

"لا أريد التحدث عن الفرق الأخرى، كان هناك العديد من الاستفسارات ولكني اخترت الانتقال إلى دورتموند في النهاية".

سبب آخر يدعو بايرن ميونخ للندم، بعد محاولة جادة لخطف الصفقة من دورتموند في اللحظات الأخيرة وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، ولكن لماذا تمسك بايرن بالصفقة لهذه الدرجة؟

الظهور الأخيرة له مع ألمانيا ضد إنجلترا، قام بـ6 التحامات رأسية ناجحة من أصل 6، كما لعب 47 تمريرة ناجحة ولمس الكرة 65 مرة.

ووفقًا لموقع الإحصائيات الشهير "Whoscored" فهو المدافع صاحب التقييم الأعلى من بين جميع المدافعين في أوروبا خلال الموسم الماضي.

نسب دقة تمريره تصل إلى 82% وهو ما يجعل تمريراته آمنة بالشكل الكافي لأي فريق يعتمد على الاستحواذ والبناء من الخلف، لذلك هو يناسب العديد من كبار أوروبا مثل مانشستر سيتي وبرشلونة.

معدل الالتحام الناجح له وصل إلى 5.43 التحامات في المباراة الموسم الماضي، وتصديات وصلت إلى 2.15 في المباراة الواحدة، و5.50 بالنسبة لإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

نجاحه الموسم الماضي في الضغط على الخصم وصلت نسبته إلى 40.5%، التحامات ناجحة 58.3%، وتفوق في الكرات الهوائية بنسبة 73.9%.

هذه الأرقام التي نشرها موقع "the mastermind site" لا تعطي سوى نبذة بسيطة عن ما يمكن لشلورتبيك تقديمه، فهو بالتأكيد سيفيد دورتموند الموسم القادم، ولكن النادي الألماني سيفقده قريبًا لأحد الكبار كما حدث مع هالاند في انتظار سعيد الحظ الذي سيظفر بخدماته!

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