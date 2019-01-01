نيفيل يقترح بيع أولد ترافورد

جاري نيفيل يرى يقترح بيع حقوق تسمية أولد ترافورد من أجل تخفيض أسعار التذاكر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترح نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل على إدارة الفريق بيع حقوق تسمية ملعب الشياطين الحمر أولد ترافورد.

وكان نيفيل قد قدم عددًا من الافتراحات للإدارة المالكة للشياطين الحمر من أجل انتعاش النادي اقتصاديًا وكرويًا.

وفي هذه المرة، رأى نيفيل ضرورة تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

ومن أجل ذلك، رأى جاري نيفيل أن بيع حقوق تسمية ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد ستمكن الإدارة من خيار تخفيض أسعار التذاكر.

ويرى نيفيل أن ذلك قد يهبط بسعر تذكرة المباراة الواحدة إلى 10 جنيهات استرلينية فقط، وهو ما سيعطي إقبالًا أكبر على حضور مباريات الفريق.

ولجأ يوفنتوس إلى هذا الخيار منذ عامين، حيث تحول اسمه ملعبه الجديد من يوفنتوس ستاديوم إلى أليانز ستاديوم بعد بيع حقوق التسمية.

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يذكر أن جاري نيفيل كان قد انتقد إدارة الفريق أكثر من مرة بسبب سوق الانتقالات الصيفية الذي شهد العديد من القرارات الخاطئة حسب وجهة نظره.