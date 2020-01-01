نيفيل: هاري كين يذكرني بزيدان

المهاجم الإنجليزي تطور كثيراً الموسم الجاري

أشاد المعلق التلفازي واللاعب السابق جاري نيفيل بقائد توتنهام هاري كين وشبهه بالنجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان.

كين يقدم موسماً مميزاً حتى الآن قاد به فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل 13 وصنع 11 هدفاً.

وعن تألق كين، خصوصاً في صناعة اللعب، قال نيفيل مع "سكاي": "يقوم بعمل رائع في ذلك المركز، أعرف ما ستقولوه والسخرية التي سأتلقاها، ولكنه يذكرني قليلاً بزيدان".

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وأكمل: "كيف يستلم الكرة في مركزه هذا ويحافظ عليها، تلك اللمسة وكيف لا ينجح أي لاعب في بلوغ الكرة وهي معه".

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وواصل مدرب فالنسيا الأسبق: "هي المباراة الأفضل له (أمام سيتي) من وجهة نظري منذ سنوات، تحديداً منذ ذلك اللقاء أمام ليفربول في ويمبلي".

وتلقى كين إشادات كثيرة الموسم الحالي بعد أن تطور كثيراً على مستوى صناعة اللعب، وليس فقط على صعيد تسجيل الأهداف.

وساهم كين في انتصار سبيرز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين مساء السبت، وذلك بصناعته هدف فريقه الثاني.