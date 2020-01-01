نيفيل: رونالدو لا يسجل في كل مباراة ليطلبوا ذلك من راشفورد

انتقاد للمقارنة بين راشفورد ورونالدو

انتقد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، الهجوم على ماركوس راشفورد حال غاب عن التسجيل لصالح الشياطين الحمر مقارنًا إياه بكريستيانو رونالدو.

رونالدو لعب في مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل الرحيل إلى ريال مدريد.

وكان راشفود قد ذكر في وقت سابق أنّ كريستيانو رونالدو هو قدوته في مانشستر يونايتد ويحلم بالسير على خطاه.

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وقال نيفيل في تصريحات صحفية: "راشفورد لا يزال صغيرًا وفي مرحلة التطور، ويجب أن نؤمن بإمكانية وموهبته العظيمة".

وتابع: "إنّه يقاتل لتقديم كل ما لديه في الفريق ولذلك يجب أن نؤمن به وبقدراته حتى يكون مفيدًا لنا بصورة أكبر في المستقبل".

أسطورة الشياطين الحمر واصل: "كريستيانو رونالدو لم يكن يسجل مثله حينما انضم إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى، ولم يحرز هدفًا في كل مباراة، لماذا نتوقع ذلك من راشفورد".

وكان نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد، قد أشاد براشفورد مؤكدًا أنّ اللاعب لا يزال صغيرًا ومن الصعب أن نحمله المسؤولية ونطلب منه تقديم 40 مباراة في أعلى مستوياته لأنّه لا يزال يتطور بدنيًا وذهنيًا.

جدير بالذكر أنّ راشفورد تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة لكن تعطل المسابقات بسبب فيروس كورونا قد يمنحه فرصة لاستكمال الموسم.