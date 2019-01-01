النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

نيفيل: الغياب عن الأبطال سيكلف مانشستر يونايتد الكثير

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن غياب الشياطين الحمر عن دوري أبطال أوروبا سيكلفه الكثير.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أن غياب فريقه عن دوري أبطال أوروبا القادم سيتسبب في العديد من المشاكل بالنسبة للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الغياب عن الأبطال سيجعل من مهمة دعم الفريق في الصيف أصعب.

وقال نيفيل: "عندما يختار أي لاعب النادي الخاص به، بكل وضوح يكون لديه رغبة في التواجد بنادي ينافس على البطولات، فأي لاعب يريد أن يحقق الألقاب وأن يلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "بالنسبة لسولشار سيكون طلب تحقيق الدوري الإنجليزي هو أمرًا كبيرًا للغاية في الوقت الحالي، لكن مانشستر يونايتد نادي غني ولا يزال مصدر جذب لكل اللاعبين أن يلعبوا في مثل تلك الأندية الكبيرة".

اختيارات المحررين

بالأرقام.. دي خيا يقدم الموسم الأسوأ له مع مانشستر يونايتد

وأكمل: "كل ما في الأمر أن مانشستر يونايتد سيتكلف الكثير من الأموال من أجل أن يدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كانت قد تعادل بالأمس مع تشيلسي في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي وبقى في مركزه السادس كما هو.

 

إغلاق