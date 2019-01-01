نيس يفسخ تعاقد فاديجا بسبب "سرقة الساعة"

نهاية أزمة ساعة دولبرج التي استدعت تدخل الشرطة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي نيس الفرنسي عن فسخ تعاقده مع لامين ديابي فاديجا مهاجم الفريق الواعد، وذلك عقب اعترافه بسرقة "ساعة" زميله الوافد الجديد كاسبر دولبرج.

وقال نيس في بيانه الرسمي الأول بشأن الواقعة:"نيس ولامين ديابي فاديجا قد افترقا رسمياً يوم الثلاثاء".

وأضاف:"عقب سرقة ساعة كاسبر دولبرج من غرفة الملابس للفريق الأول، واعتراف اللاعب بذلك، قرر النادي إلغاء عقده مع المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً بأثر فوري".

وأوضح:"قبل كل الاعتبارات الرياضية والمادية، نيس لا يمكنه قبول سلوك كهذا كونه يخون الثقة التي توحد جميع أعضاء النادي".

يذكر أن ساعة دولبرج المقدرة بـ70 ألف يورو، قد سُرقت في السادس عشر من سبتمبر الماضي، حيث اتجه المهاجم الهولندي للشرطة من أجل الإبلاغ عن الواقعة، لتكشف التحقيقات تورط فاديجا الذي اضطر للاعتراف في النهاية.