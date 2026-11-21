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دخل بديلًا لزميل مصاب، ثم سجّل الهدف الذي حسم فوز باريس سان جيرمان على نيس 3-2، لينهي فيران توريس صيامًا امتد 10 مباريات، ويعيد إلى الأذهان مهاجم نهائي كأس العالم.

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ليلة مجنونة في أليانز ريفييرا

بدأ نيس المباراة بأفضل طريقة، حين افتتح الجزائري محمد عمورة التسجيل في الدقيقة 8. لكن باريس قلب الطاولة في 54 ثانية فقط؛ إذ عادل سيني مايولو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم أضاف ديزيري دوي الهدف الثاني بتمريرة من أشرف حكيمي.

أصيب دوي في ركبته بعد دقائق، فدفع لويس إنريكي بفيران توريس في الدقيقة 44. وفي الدقيقة 85، استلم الإسباني كرة من عثمان ديمبيلي وظهره للمرمى، ثم استدار وسدّد في الشباك. وقلّص التونسي علي العابدي الفارق في الدقيقة 90+5، ليفوز باريس 3-2 ويحقق انتصاره الثامن تواليًا في الدوري.

هدف صعب لمهاجم الفرص السهلة

لم يحتج فيران وقتًا ليدخل أجواء المباراة، إذ سدّد أول كرة له بعد دقيقة من نزوله، لكنها مرّت بعيدًا عن المرمى. وخلال 46 دقيقة، لمس الكرة 29 مرة، ومرّر 18 كرة صحيحة من 21 بدقة 86%، وصنع فرصة لزملائه، ولم تُفتكّ منه الكرة ولو مرة. أما هدفه، فجاء من فرصة لا تتجاوز قيمتها 0.11 من الأهداف المتوقعة، أي هدف واحد تقريبًا من كل 9 محاولات.

هدف صعب من مهاجم طاردته طويلًا تهمة إهدار الفرص السهلة. ولم يكتفِ فيران بالتسجيل، بل فاز بالتحامَيه الأرضيَّين، وافتكّ كرة وقطع أخرى. وتكشف خريطته الحرارية أنه لم ينتظر الكرة داخل المنطقة، بل تحرك كثيرًا حول خط المنتصف وعلى الطرفين لربط اللعب. ولم يلمس الكرة داخل منطقة الجزاء سوى مرتين، لكنهما كانتا كافيتين لهزّ الشباك.

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من بطل العالم إلى "فيران القديم"

لم يحزن كثيرون في برشلونة على رحيل فيران الصيف الماضي. فجزء من الجماهير طالب ببيعه مرارًا بسبب إهداره الفرص السهلة، ونقلت صحيفة "إل باييس" أن لاعبين في غرفة الملابس سخروا من رحيله. لكنه غادر بطلًا، بعدما سجّل هدف الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم بالدقيقة 106.

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وفي باريس سان جيرمان، الذي ضمّه مقابل نحو 50 مليون يورو بطلب من إنريكي، بدأ فيران بشكل ناري بتسجيل 7 أهداف في أول 6 مباريات. ثم عاد "فيران القديم"؛ فبعد هدفه في مارسيليا يوم 20 سبتمبر، خاض 10 مباريات دون أن يسجل، 8 منها مع باريس ومباراتان مع إسبانيا.

إنريكي كسب الرهان

رغم الصيام، لم يتخلَّ إنريكي عن مهاجمه. وذكّر بأن القلق في بداية الموسم كان من ميكا جودتس لا من فيران، مؤكدًا أن إهدار المهاجمين للفرص أمر طبيعي. كما نفى باريس بشدة تقارير إسبانية عن استعداده لبيعه إلى أتلتيكو مدريد في يناير.

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بهدف نيس، رفع فيران حصيلته مع باريس إلى 8 أهداف في 15 مباراة. ومع احتمال غياب دوي، قد ينتظره دور أكبر بدءًا من مواجهة روما في دوري الأبطال يوم الأربعاء. ويبقى السؤال: هل عاد فيران بطل العالم، أم أنها مجرد استراحة قبل عودة فيران القديم؟