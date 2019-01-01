نيس يرد على عرض مارسيليا لاستعارة بالوتيلي

نيس الفرنسي يرد على عرض نادي مارسيليا لاستعارة النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب ميلان السابق ويرفض إتمام الإعارة فيما تبقى من الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي نيس قد رفض عرض نظيره مارسيليا من أجل استعارة لاعبه الإيطالي ماريو بالوتيلي حتى نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا بروفينس" والتي أكدت أن اللاعب لا يزال يبحث عن طريقة للخروج من صفوف نيس للانضمام لمارسيليا.

وكان نادي مارسيليا قد أراد الحصول على خدمات بالوتيلي في صفقة اعارة لما تبقى من عقده مع فريق نيس وحتى نهاية الموسم الجاري.

بعد ضم براهيم دياز | كاسانو وفوبير وأسوأ صفقات ريال مدريد الشتوية​

وسيضطر بالوتيلي لفسخ تعاقده مع نيس حال أراد الانضمام لمارسيليا في يناير الجاري، حيث يرفض النادي التخلي عنه رغم مشاكله العديدة ورغم إيقافه.

ويجد بالوتيلي اهتمامًا كبيرًا من عدة أندية أخرى يأتي على رأسها جنوى الذي اقترب لاعبه كريشتوف بيونتيك من الرحيل لميلان الإيطالي.

صلاح ثامن أفضل هداف أفريقي بالدوري الإنجليزي - كم يبعد عنه محرز؟​

جدير بالذكر أن بالوتيلي يعاني من مشاكل عديدة مع نيس في الفترة الأخيرة وكان يحاول الرحيل عن صفوف النادي منذ الصيف الماضي لكنه فشل.