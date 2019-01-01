نيس يكشف عن مدى خطورة إصابة عطال

اللاعب غادر مباراة فريقه بعد نصف ساعة

كشف نيس عن تعرض مدافعه الجزائري يوسف عطال لإصابة على مستوى الركبة في اللقاء الذي فاز به الفريق على ميتز.

وغادر عطار المباراة مساء السبت بعد فقط 28 دقيقة، وانتصر فريق المدرب باتريك فييرا بأربعة أهداف مقابل واحد.

ونشر نيس بياناً أوضح فيه أن اللاعب تعرض لإصابة في عظام الركبة، وأنه سيخضع لعملية جراحية في وقت قريب.

وأضاف البيان أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، دون توضيح المدة، متمنياً له الشفاء العاجل.

وغاب عطال عن انطلاق الموسم الجاري بسبب الإصابة على مستوى الكتف التي تعرض لها مع الجزائر في أمم أفريقيا.

وارتبط عطال بالانتقال لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وتشيلسي.

ولعب الظهير الأيمن 13 مباراة مع فريقه الموسم الجاري بكل المسابقات، وسجل هدفًا وصنع هدفين.