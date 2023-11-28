نيران وكراسي وزجاج مهشم في دوري الأبطال .. ألتراس باريس سان جيرمان يهاجم جماهير نيوكاسل!

الأجواء مشتعلة حتى من قبل اللقاء.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بين جماهير نيوكاسل التي تتواجد في العاصمة الفرنسية ونظيرتها من مشجعي باريس سان جيرمان.

جاء هذا قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون حاسمة في مصير الفريقين.

جماهير نيوكاسل تواجدت في إحدى الحانات في باريس وظهرت مقاطع فيديو عديدة لهم وهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم بداخلها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث حاولوا سد الأبواب والنوافذ عن طريق بعض الأثاث الموجود في الحانة، وظهرت محاولات ألتراس باريس سان جيرمان وهم يلقون الألعاب النارية والكراسي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحل ثانيًا في المجموعة بست نقاط، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الرابع بأربع نقاط، والمتصدر هو دورتموند بسبع نقاط.