نيدفيد: يوفنتوس سيعتمد على رونالدو في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا

نائب رئيس السيدة العجوز يثق في قدرات لاعبه

يعتقد بافيل نيدفيد، أسطورة يوفنتوس الإيطالي، ونائب الرئيس الحالي، بأن الفريق يمكنه الاعتماد على كريستيانو رونالدو في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال اليوم عن وقوع السيدة العجوز، مع ليون الفرنسي في دور الـ 16 من المسابقة.

وقال نيدفيد في تصريحات صحفية: "رونالدو بطل، وعند يكون الفريق بحاجة إليه فإنه يظهر، كان لديه بعض المشاكل الجسدية والآن هو في حالة جيدة وسنحتاجه في الفترة القادمة".

وواصل: "من الرائع أن نرى رونالدو وهيجواين وديبالا يلعبون معاً، المدرب يقيم حالتهم ويختار الأنسب في المباريات".

وحول قرعة دوري أبطال أوروبا، قال نيدفيد: "يجب ألا يكون دوري الأبطال هاجساً بالنسبة لنا، بل يجب أن يكون هدفاً نحارب من أجل تحقيقه".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفًا على نظيره ليون في الـ ٢٦ من فبراير المقبل بذهاب دور الـ ١٦ على أن يستضيفه في الـ ١٧ من مارس التالي بمواجهة العودة.