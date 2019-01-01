نيدفيد: تحسين يوفنتوس الحالي صعبًا، أليجري؟ سنرى

نائب الرئيس يرفض تأكيد بقاء المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس تأكيد بقاء المدرب ماسيميليانو أليجري للموسم القادم، كما أكد صعوبة تحسين الفريق الحالي.

ويلف الغموض مستقبل المدرب الإيطالي مع يوفنتوس، خاصة بعد خسارة كأس إيطاليا هذا الموسم والأهم الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام بالخسارة في إيطاليا 2-1 بعد التعادل 1-1 ذهابًا في هولندا.

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وسُئل نيدفيد عن مستقبل المدرب، فأجاب "الاجتماع بين الرئيس والمدرب عادة ما يُعقد في يونيو، لذا أي شيء مؤجل لهذا الموعد. ما علينا سوى الانتظار".

أضاف لقناة سكاي سبورت الإيطالية "لدينا فريق ذو جودة عالية سواء بالنسبة لإيطاليا أو أوروبا، لذا ليس من السهل تحسين هذا الفريق".

أخيرًا سُئل نيدفيد عن إن كان أليجري سيستمر في منصبه الموسم القادم، فأجاب "سنرى".

يُذكر أن يوفنتوس فاز تحت قيادة أليجري بخمس بطولات اسكوديتو و4 بطولات لكأس إيطاليا، لكنه لم يُتوج بالهدف الأساسي "دوري الأبطال" رغم أنه خاض المباراة النهائية مرتين.