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كأس السوبر الإيطالي

نيدفيد يرفض الحديث عن هيجوايين احتراماً لميلان

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التشيكي يفضل تأجيل الحديث لبعد المباراة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض بافل نيدفيد مدير يوفنتوس الإيطالي الحديث عن مستقبل اللاعب جونزالو هيجوايين، مهاجم الفريق المعار إلى ميلان.

 

وقال نيدفيد:"لا أعتقد أن الأمر يهم سواء لعب أمامنا أم لا، ليس من العدل الحديث عن هيجوايين الآن احتراماً لميلان الذي سنواجهه".

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وأضاف:"يمكننا الحديث عنه اعتباراً من الغد".

أما عن المباراة نفسها قال التشيكي:"النهائيات لا يمكن توقعها ولقد خسرنا 2 منهم بركلات الترجيح في الأعوام الأخيرة، هناك أيضاً خصم قوي هو ميلان، لذلك يجب على يوفنتوس إثبات نفسه".

وخرج هيجوايين من تشكيل المباراة بسبب إصابته بارتفاع الحرارة، وفقاً للرواية الرسمية.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني مرتبط بقطع إعارته إلى ميلان وانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، رفقة مدربه السابق في نابولي ماوريتسيو ساري.

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